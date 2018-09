Trump demande une enquête sur la taupe

Donald Trump ne décolère pas après les révélations sur un prétendu chaos à la Maison Blanche: il souhaite désormais que la justice enquête sur le haut responsable qui, dans une tribune anonyme, a dénoncé son incompétence.

Le président américain vient de subir un double affront avec la publication à 24 heures d'intervalle de ce texte assassin et celle d'extraits d'un livre tout aussi dévastateur du célèbre journaliste Bob Woodward, à l'origine de l'affaire du Watergate qui a fait tomber Richard Nixon. Tous deux décrivent un homme incapable de saisir les enjeux de la présidence et que ses collaborateurs tentent de contourner pour éviter un désastre.

Le ministre de la Justice Jeff Sessions devrait enquêter pour découvrir «qui est l'auteur de cette tribune, parce que je crois vraiment que c'est une question de sécurité nationale», a lancé le président républicain à bord d'Air Force One lors d'un déplacement entre le Montana et le Dakota du Nord. Le New York Times a immédiatement réagi en affirmant qu'une telle enquête serait «un abus de pouvoir». Et estimé que «les menaces du président» démontraient l'importance d'une presse libre et indépendante pour la bonne santé de la démocratie américaine.

Quelques heures plus tôt, dans un tweet matinal, c'est au livre de Bob Woodward que Donald Trump s'en était pris, le qualifiant d'«escroquerie». «Je ne parle pas de la façon dont je suis cité. Si c'était le cas, je n'aurais pas été élu président», a tempêté le président américain, accusant le journaliste d'utiliser tous les moyens possibles pour «dénigrer et rabaisser».

The Woodward book is a scam. I don’t talk the way I am quoted. If I did I would not have been elected President. These quotes were made up. The author uses every trick in the book to demean and belittle. I wish the people could see the real facts - and our country is doing GREAT!