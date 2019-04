Trump dépasse les 10'000 déclarations «fausses»

Après un peu plus de 800 jours au pouvoir, le président américain Donald Trump vient de franchir un cap: celui des 10'000 déclarations «fausses ou trompeuses», selon le décompte du «Washington Post».

Le projet, mené par l'équipe «Fact Checker» du quotidien, devait initialement porter sur les 100 premiers jours de sa présidence mais s'est poursuivi au-delà. C'est lors de ses meetings «Make America Great Again» que Donald Trump prend le plus de libertés avec la réalité et les faits: 22% de ses affirmations fausses ou trompeuses ont été prononcées dans ce contexte.

Autre élément notable: le milliardaire républicain a tendance à répéter d'innombrables fois la même formule erronée. Depuis qu'il arrivé à la Maison Blanche, en janvier 2017, il a ainsi récolté 21 «Pinocchios sans fin» (Bottomless Pinocchio), décernés par le quotidien suivant des critères stricts: la fausse affirmation doit avoir reçu 3 ou 4 Pinochios et avoir été répétée au moins 20 fois.

Donald Trump, qui qualifie régulièrement les journalistes de «Fake News» et d'«ennemis du peuple», a récemment expliqué ce qu'il pensait du fact-checking: «Les soi-disant fact-checkers font partie des gens les plus malhonnêtes au sein des médias». Il en a fait encore l'illustration ce 29 avril, en s'en prenant au «New York Times».

The New York Times has apologized for the terrible Anti-Semitic Cartoon, but they haven’t apologized to me for this or all of the Fake and Corrupt news they print on a daily basis. They have reached the lowest level of “journalism,” and certainly a low point in @nytimes history!