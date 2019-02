Trump dévoile le lieu du second sommet avec Kim

Le deuxième sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord coréen Kim Jong Un se tiendra à Hanoï, la capitale du Vietnam, les 27 et 28 février, a annoncé vendredi M. Trump dans un tweet.

Le pays, ainsi que la date de ce deuxième sommet historique --après celui ayant eu lieu à Singapour en juin-- étaient déjà connus, mais pas sa localisation exacte. «Mes représentants viennent juste de quitter la Corée du Nord après une réunion très productive», a écrit le locataire de la Maison Blanche sur Twitter. Le sommet «se tiendra à Hanoï, au Vietnam, les 27 et 28 février».

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!

«J'ai hâte de rencontrer le président Kim et de faire avancer la cause de la paix!», a-t-il déclaré. L'émissaire des Etats-Unis pour la Corée du Nord Stephen Biegun a terminé vendredi une visite de trois jours à Pyongyang afin de préparer ce deuxième sommet. Les émissaires des deux pays ont convenu de se rencontrer à nouveau avant le 27 février.

«La Corée du Nord, sous le commandement de Kim Jong Un, va devenir une grande puissance économique», a par ailleurs estimé Donald Trump dans un deuxième tweet. «Il pourra en surprendre certains mais il ne me surprendra pas moi, car j'ai appris à le connaître et suis entièrement conscient de ce dont il est capable», a-t-il poursuivi.

North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, will become a great Economic Powerhouse. He may surprise some but he won’t surprise me, because I have gotten to know him & fully understand how capable he is. North Korea will become a different kind of Rocket - an Economic one!