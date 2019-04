Trump et Kim sont favorables à un 3e sommet

Le président américain Donald Trump a de nouveau évoqué samedi l'idée d'un troisième sommet avec le leader nord-coréen Kim Jong Un, saluant leur «excellente» relation, six semaines après l'échec de leur rencontre à Hanoï.

Cette salve de tweets intervient quelques heures après que l'homme fort de Pyongyang s'est dit favorable à une troisième rencontre avec le locataire de la Maison Blanche et évoqué une relation qui demeure forte entre eux.

I agree with Kim Jong Un of North Korea that our personal relationship remains very good, perhaps the term excellent would be even more accurate, and that a third Summit would be good in that we fully understand where we each stand. North Korea has tremendous potential for.......