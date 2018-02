Trump évoque un «déséquilibré mental»

Donald Trump va s'adresser au pays jeudi après la mort de 17 personnes dans un lycée de Floride la veille, l'une des pires tueries aux Etats-Unis depuis un quart de siècle.

«Le président va s'adresser à la Nation sur la terrible fusillade de Parkland, Floride, à 11 heures (16 heures en Suisse)», a déclaré la porte-parole de la présidence, Sarah Sanders.

The President will address the nation at 11am today on the tragic shooting in Parkland, Florida

Le président américain Donald Trump a mis la fusillade dans un lycée de Floride, qui a coûté la vie mercredi à 17 personnes, sur le compte d'un déséquilibré et d'un manque de vigilance. «Tant de signes que le tireur de Floride était un déséquilibré mental, même viré de l'école pour son mauvais comportement erratique. Les voisins et ses camarades de classe savaient qu'il représentait un gros problème. Toujours les signaler aux autorités encore et encore!», a tweeté le président tôt jeudi matin.

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!