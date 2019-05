Trump fait enrager les démocrates du Congrès

Le bras de fer entre Donald Trump et les parlementaires démocrates s'est encore durci lundi, la Maison Blanche ayant ordonné à son ancien conseiller juridique de ne pas répondre à une convocation du Congrès.

Pour la première fois, la justice s'est prononcée dans ce conflit entre le président américain et l'opposition qui, forte de sa nouvelle majorité à la Chambre des représentants, multiplie depuis janvier les enquêtes sur ses finances, ses impôts ou les suites à donner à l'enquête russe. Donald Trump se dit victime d'un «harcèlement» et use de tous les moyens en son pouvoir pour refuser de coopérer à ces investigations.

Lundi, le ministère de la Justice a ainsi publié un «avis légal» assurant que les conseillers présidentiels n'étaient pas tenus de témoigner devant le Congrès en raison de la séparation des pouvoirs exécutif et législatif. L'ancien conseiller juridique de la Maison Blanche, Don McGahn, convoqué le lendemain au Capitole, «a reçu pour ordre d'agir en conséquence», a indiqué la présidence dans un communiqué.

NEW Don McGahn feels "obligated" not to appear before House Judiciary and "will respect the President's instruction." His lawyer tells House that the former Trump White House lawyer must defer to @realDonaldTrump . pic.twitter.com/DqWWHz9qRC