Trump favorable à la solution à deux Etats

A l'ONU, Trump promet un plan de paix «très équilibré»

Le plan de paix que les Etats-Unis devraient dévoiler d'ici quatre mois sera «très équilibré» pour les Israéliens et les Palestiniens, a promis mercredi Donald Trump. «Je vois que nous allons aboutir à un accord», a dit le président américain lors d'une conférence de presse à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. «Je pense que les deux Etats vont voir le jour», «même si c'est un peu plus difficile», a-t-il ajouté. «Si les Israéliens et les Palestiniens veulent un Etat, c'est OK pour moi. S'ils veulent deux Etats, c'est OK pour moi», a-t-il assuré, «je suis un facilitateur».