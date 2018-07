Trump lâche Scott Pruitt, son ministre contesté

Donald Trump a annoncé jeudi le départ de Scott Pruitt, ministre de l'Environnement englué dans une impressionnante cascade de scandales liés à son train de vie et à son utilisation des fonds publics.

Pendant des mois, le président américain est resté sourd aux appels à se séparer de cet homme devenu encombrant, qui était aussi l'un de ses lieutenants les plus zélés. Brique par brique, ce farouche partisan du retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, s'est employé, à la demande expresse de Donald Trump, à détruire le bilan environnemental de Barack Obama, sabrant une à une les règlementations.

Mais au fil de révélations quasi-quotidiennes, la situation était devenue intenable et la Maison Blanche avait ouvertement exprimé son exaspération ces derniers jours. «J'ai accepté la démission de Scott Pruitt de son poste de dirigeant de l'Agence de protection de l'environnement (EPA)», a indiqué M. Trump dans un tweet qui ne mentionne à aucun moment les affaires visant cet ancien procureur général de l'Oklahoma.

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will...