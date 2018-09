Trump menace encore son ministre de la Justice

Le président américain Donald Trump a réitéré lundi ses menaces contre son ministre de la justice Jeff Sessions, cible de sa colère depuis de nombreux mois. Le milliardaire new-yorkais l'a comparé à l'ancien directeur du FBI James Comey, limogé l'an dernier.

«Les démocrates, dont aucun n'a voté pour Jeff Sessions, doivent l'adorer maintenant. La même chose qu'avec ce menteur de James Comey. Tous les démocrates le détestaient, voulaient son départ, le trouvaient répugnant, jusqu'à ce que je le vire!», a tweeté le Donald Trump.

Two long running, Obama era, investigations of two very popular Republican Congressmen were brought to a well publicized charge, just ahead of the Mid-Terms, by the Jeff Sessions Justice Department. Two easy wins now in doubt because there is not enough time. Good job Jeff......

....The Democrats, none of whom voted for Jeff Sessions, must love him now. Same thing with Lyin’ James Comey. The Dems all hated him, wanted him out, thought he was disgusting - UNTIL I FIRED HIM! Immediately he became a wonderful man, a saint like figure in fact. Really sick!