Trump met en doute la capacité de «Joe l'endormi»

«Bienvenue dans la course Joe l'endormi», a écrit jeudi Donald Trump sur Twitter, reprenant l'un des surnoms dont il l'a affublé. «J'espère seulement que tu es suffisamment intelligent, ce dont on doute depuis longtemps, pour remporter la campagne de la primaire».

Le président des Etats-Unis a réagi ainsi à la candidature à la Maison Blanche de l'ancien vice-président Joe Biden. Il a mis en cause sa capacité à gagner la primaire démocrate.

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!