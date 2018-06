Trump n'a pas dit «tous les terroristes sont à Paris»

L'Elysée a démenti catégoriquement samedi des propos attribués à Donald Trump par le Wall Street Journal, selon lequel le président américain aurait lancé au président français Emmanuel Macron au G7 que «tous les terroristes sont à Paris».

«Tu dois connaître ça, Emmanuel»

«Nous démentons fermement. Tout est faux», a commenté l'Elysée auprès de l'AFP. Selon le journal américain, qui cite des diplomates européens présents dans la salle, Donald Trump aurait tenu des propos abrupts à ses homologues du G7, notamment sur les migrants et le terrorisme, pendant leurs réunions les 8 et 9 juin au Québec.

A l'adresse du Premier ministre japonais, Shinzo Abe, il aurait ainsi lancé : «Shinzo, tu n'as pas ce problème (d'immigration), mais je peux t'envoyer 25 millions de Mexicains et tu perdras ton poste très vite».

Au président Macron, il aurait asséné : «Tu dois connaître ça, Emmanuel, parce que tous les terroristes sont à Paris».

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, aurait, lui, été traité de «tueur brutal» par le président américain à cause des lois antitrust européennes contre les groupes high-tech américains.

Propos démentis par Trump

Donald Trump a démenti samedi les affirmations du quotidien américain, l'accusant sur Twitter d'être un média de «fake news» et de donner une fausse image de ses rapports avec les autres dirigeants du G7 qui ont selon lui été, photos à l'appui, très cordiales.

The Fake News Media said that I did not get along with other Leaders at the #G7Summit in Canada. They are once again, WRONG! pic.twitter.com/I6eEKEZV6z

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement - where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt