Trump n'aime pas que les alliés profitent de son pays

Donald Trump a promis lundi que les alliés ne profiteraient plus des Etats-Unis, réprouvant son ministre de la Défense démissionnaire Jim Mattis, opposé au retrait des troupes américaines de Syrie, décidé par le président la semaine dernière.

«Aux quelques sénateurs qui pensent que je n'aime pas ni apprécie être allié avec d'autres pays, ils ont tort, J'AIME BIEN», a tweeté le locataire de la Maison Blanche.

To those few Senators who think I don’t like or appreciate being allied with other countries, they are wrong, I DO. What I don’t like, however, is when many of these same countries take advantage of their friendship with the United States, both in Military Protection and Trade...