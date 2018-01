Trump n'ira pas inaugurer l'ambassade à Londres

Le président Donald Trump a annoncé qu'il annulait une visite à Londres durant laquelle il devait inaugurer la nouvelle ambassade américaine, s'en prenant à nouveau à son prédécesseur Barack Obama.

«La raison pour laquelle j'annule mon voyage à Londres est que je ne suis pas un grand fan de l'administration Obama qui a vendu l'ambassade la mieux située et la plus agréable à Londres pour des »cacahuètes«, afin d'en construire une autre bien plus éloignée pour 1,2 milliard de dollars», a écrit M. Trump dans un tweet nocturne.

«Mauvaise affaire. On voulait que je coupe le ruban. NON!», a-t-il ajouté.

La visite de M. Trump, prévue le mois prochain, était susceptible de provoquer une série de manifestations hostiles, avait souligné la presse britannique.

Certains internautes rappellent toutefois que la décision de déplacer l'ambassade américaine à Londres avait été prise par le gouvernement de George W. Bush.

This has nothing to do with the new U.S. embassy, which was decided by Bush in ‘08 not Obama, and everything to do with avoiding protests given how unpopular Trump is in the UK. https://t.co/tSMr7MI4D2 — Alexander Grossman (@grossmanaj) 12 janvier 2018

