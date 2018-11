Trump ne veut pas d'une armée européenne

Donald Trump a jugé «très insultant» que son homologue français Emmanuel Macron ait proposé la création d'une armée européenne. Cela afin que l'Union puisse se protéger, selon les termes du président américain, «face aux Etats-Unis, à la Chine et à la Russie».

Très insultant, mais peut-être l'Europe devrait-elle payer sa part (du budget) de l'OTAN, que les Etats-Unis assument largement», a-t-il écrit sur Twitter à son arrivée à Paris, où il doit assister aux commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!