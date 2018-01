Trump nie avoir voulu limoger le procureur spécial

Le président américain Donald Trump a ordonné l'an dernier le renvoi du procureur spécial chargé de l'enquête russe, Robert Mueller, affirmait le New York Times jeudi soir. Le conseiller juridique de la Maison-Blanche aurait toutefois refusé de le faire.

SCOOP - @nytmike and me on Trump trying to fire Mueller last June, taked down when McGahn said no and threatened to resign https://t.co/aTryuohwm7