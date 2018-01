Trump nie mollement avoir dit «pays de merde»

Le président américain Donald Trump a laissé entendre vendredi qu'il n'avait pas utilisé l'expression «pays de merde» lors d'une réunion avec des élus, la veille, sur l'immigration. «Le langage que j'ai utilisé lors de la réunion était dur mais ce ne sont pas les mots utilisés», a-t-il tweeté, après la vague d'indignation suscitée par ses propos rapportés par plusieurs médias américains s'appuyant sur des personnes présentes lors de la réunion.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA!

Il a aussi affirmé dans un tweet n'avoir «jamais dit de mal des Haïtiens». «Je n'ai jamais dit quelque chose d'insultant sur les Haïtiens outre le fait que, et c'est une évidence, Haïti était un pays très pauvre et en difficulté. Je n'ai jamais dit virez-les . Inventé par les Dem (l'opposition démocrate Ndlr). J'ai une relation merveilleuse avec les Haïtiens», a tweeté le président américain, ajoutant qu'il devrait probablement enregistrer ses réunions.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust!