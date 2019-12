Trump part en vacances en vantant son bilan

Le président américain Donald Trump quitte vendredi Washington pour passer les fêtes de fin d'année en Floride. Espérant faire oublier son «impeachment», il a mis en avant de bons chiffres économiques et une série d'avancées.

Une loi à «738 milliards»

Avant de partir pour deux semaines dans son luxueux club de golf de Mar-a-Lago, le républicain a prévu de signer une grande loi budgétaire qui englobe une myriade de décisions, de la politique familiale aux grandes orientations militaires.

«Je signerai aujourd'hui notre loi de défense de 738 milliards de dollars», a-t-il tweeté sur un ton triomphant, même si le texte est, comme toujours, le fruit de compromis entre élus républicains et démocrates du congrès.

I will be signing our 738 Billion Dollar Defense Spending Bill today. It will include 12 weeks Paid Parental Leave, gives our troops a raise, importantly creates the SPACE FORCE, SOUTHERN BORDER WALL FUNDING, repeals “Cadillac Tax” on Health Plans, raises smoking age to 21! BIG!