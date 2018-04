Trump perd une partie de son électorat

La part de l'électorat blanc âgé et éduqué, qui a contribué à la victoire du républicain Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, penche désormais en faveur du parti démocrate, selon un sondage exclusif Reuters/Ipsos. Cette tendance pourrait faire basculer les élections de mi-mandat en novembre.

Au niveau national, les électeurs blancs âgés de plus de 60 ans et possédant un diplôme universitaire soutiennent majoritairement les démocrates (42%) plutôt que les républicains (40%) en vue des élections au Congrès, montre le sondage Reuters/Ipsos réalisé durant les trois premiers mois de l'année.

Sur la même période en 2016, cet électorat était nettement favorable aux républicains, avec 47% des intentions de vote, contre 37% aux démocrates. Cette inversion du rapport de force est la plus importante constatée par le sondage Reuters/Ipsos lors des deux dernières années.

Si la tendance se confirme, les républicains auront des difficultés à conserver leur majorité à la Chambre des représentants, voire au Sénat, lors des élections de mi-mandat, ce qui pourrait compromettre le programme législatif de Trump. «La base de l'électorat républicain est composée de blancs et de blancs âgés. S'ils perdent une partie de cet électorat, ce sera pour eux un tsunami», estime un analyste politique de l'université de l'Etat de Virginie. «Si cela continue jusqu'en novembre, ils sont fichus», a ajouté Larry Sabato.

Inquiétude autour du système de santé

La présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a assuré que d'importantes campagnes seraient menées dans les Etats très disputés. Aucun vote ne doit être considéré comme acquis.

Une partie des blancs âgés s'inquiète du système de santé. C'est la préoccupation principale de 21% d'entre eux, contre seulement 8% en 2016, montre le sondage Reuters/Ipsos.

Les électeurs de 60 à 65 ans s'inquiètent d'autant plus de la réforme du système de santé qu'ils paient des coûts très élevés pour souscrire des assurances privées, note Brigid Harrison, une analyste politique de l'université Montclair, dans le New Jersey. L'impact potentiel de cette bascule vers le camp démocrate est d'autant plus important que l'électorat âgé et éduqué est fiable et constitue une partie considérable de la population dans des districts où les scrutins sont serrés.

Le vote de cette base électorale pourrait décider du sort de 26 sièges au Congrès. Les démocrates ont besoin de 24 sièges pour obtenir la majorité à la Chambre des représentants.

Plus largement, sans tenir compte du niveau d'études, les Américains blancs et âgés devraient encore voter davantage pour les républicains que pour les démocrates, mais avec une avance réduite. Les républicains recueillent 5% d'intentions de vote en moins qu'au premier trimestre 2016, selon les données recueillies par le sondage Reuters/Ipsos. Ce dernier a été réalisé auprès de plus de 65'000 adultes, dont plus de 15.'00 personnes âgées de plus de 60 ans, lors des trois premiers mois des années 2016 et 2018. (ats/nxp)