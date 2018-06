Trump peut faire pencher la Cour suprême

Anthony Kennedy, un des neuf juges de la Cour suprême des Etats-Unis, a annoncé mercredi son départ à la retraite, ouvrant la possibilité pour le président Trump d'ancrer dans le conservatisme cette institution clé.

M. Kennedy, 81 ans, est souvent présenté comme le magistrat pivot de la haute cour, gardienne de la Constitution américaine: conservateur sur des sujets comme les armes à feu ou le financement électoral, il lui arrive de virer progressiste sur des thèmes comme l'avortement ou la discrimination positive. Il a annoncé sa retraite dans une lettre adressée à Donald Trump, par laquelle il exprime sa «gratitude», son «honneur» et son «privilège» après avoir siégé trente ans à la Cour suprême.

Le processus de remplacement du juge Kennedy va débuter «immédiatement», a ensuite déclaré M. Trump, qui depuis son arrivée à la Maison Blanche a déjà eu l'occasion de nommer un juge très conservateur à la juridiction la plus élevée du pays. «Nous avons une liste de 25 personnes que j'avais présentée durant ma campagne. J'en avais 20 et j'en ai ajouté cinq», a-t-il poursuivi, évoquant des personnes «très douées, très intelligentes».

«Honneur et privilège»

La retraite de M. Kennedy était redoutée par les démocrates américains et toutes les organisations progressistes du pays, qui savent que M. Trump voudra lui nommer un remplaçant nettement plus à droite.

On peut donc s'attendre à une bataille politique épique autour de celui appelé à succéder à M. Kennedy, qui était doyen de la Cour suprême en durée d'exercice: il y avait été nommé par le président républicain Ronald Reagan en 1987.

Les sages de la Cour suprême sont désignés à vie par le président américain en exercice et doivent être confirmés par un vote du Sénat, actuellement à courte majorité républicaine. Cette vacance à la Cour suprême «est la plus importante depuis au moins une génération», a averti le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer.

«En jeu se trouvent le sort de notre système de santé, le droit des femmes en matière de procréation et d'innombrables protections pour les Américains moyens», a-t-il ajouté. Au sein de la haute cour, c'est souvent le juge Kennedy qui a départagé les quatre juges progressistes des quatre juges conservateurs.

M. Kennedy s'est révélé décisif notamment dans le domaine des droits des homosexuels: en 2015, grâce à lui, a été emportée la décision légalisant le mariage gay dans tous les Etats-Unis. Le magistrat d'origine irlandaise avait alors rédigé l'arrêt historique. L'octogénaire, catholique pratiquant et diplômé de la prestigieuse Harvard Law School a passé sa jeunesse en Californie.

La Cour suprême, dont la mission première est de veiller à la constitutionnalité des lois, joue un rôle crucial en tranchant les importants débats de société aux Etats-Unis, un rôle davantage assuré par les parlements dans d'autres pays. C'est dire l'importance qu'aura le successeur de M. Kennedy, qui pourrait cimenter l'institution dans le conservatisme.

Bataille idéologique

Mitch McConnell, le chef des républicains au Sénat, prévoit de boucler le processus de confirmation à l'automne. On peut s'attendre à une forte résistance des démocrates, qui seront tentés de jouer la montre, comme l'avaient fait les sénateurs républicains majoritaires qui avaient refusé même d'auditionner en 2016 un magistrat nommé par Barack Obama à la Cour suprême, en justifiant leur attitude par l'approche de l'élection présidentielle.

Au final ce juge, Merrick Garland, n'avait pas été confirmé au poste et Donald Trump, une fois élu, avait pu choisir un candidat nommé Neil Gorsuch. «Nos collègues républicains devraient suivre la règle qu'ils ont instituée en 2016 et refuser d'examiner toute candidature d'un juge à la Cour suprême une année d'élection», a dit M. Schumer en référence aux scrutins de mi-mandat en novembre.

Millions of ppl are just months away from determining the senators who should vote to confirm or reject POTUS’s nominee, & their voices deserve to be heard now, as @SenateMajLdr thought they deserved to be heard then. Anything but that would be the absolute height of hypocrisy.