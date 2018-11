Trump pourrait aller au dîner des correspondants

Le président Donald Trump a déclaré mardi qu'en l'absence d'un humoriste au programme, il pourrait participer pour la première fois au traditionnel dîner de l'Association des correspondants à la Maison Blanche (WHCA).

Depuis son arrivée à la présidence en janvier 2017, M. Trump, qui a des relations très tendues avec de nombreux médias, a refusé d'assister à ce dîner, contrairement à ses prédécesseurs républicains comme démocrates. Ce dîner de gala, événement annuel de la vie politique de Washington, célèbre la liberté de la presse et donne l'occasion au président de prononcer un discours, en général teinté d'autodérision, sur l'année écoulée... et de se faire épingler par un humoriste.

Lors de l'édition 2017, l'humoriste Michelle Wolf avait livré une prestation controversée, notamment parce qu'elle avait durement attaqué la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, assise non loin d'elle. Le lendemain, la présidente de l'association, Margaret Talev, avait estimé que le monologue de Michelle Wolf n'était «pas dans l'esprit» de la soirée.

Pour la prochaine édition, prévue le 27 avril 2019, c'est l'historien Ron Chernow, auteur notamment d'une biographie de George Washington, premier président des Etats-Unis, qui prendra la parole. Donald Trump a réagi sur Twitter à ce changement.

So-called comedian Michelle Wolf bombed so badly last year at the White House Correspondents’ Dinner that this year, for the first time in decades, they will have an author instead of a comedian. Good first step in comeback of a dying evening and tradition! Maybe I will go?