Trump promet de frapper avec des missiles «beaux et intelligents»

Donald Trump a mis en joue le régime syrien de Bachar el-Assad, mercredi, en promettant des frappes américaines en réponse au bombardement de Douma à l’arme chimique la semaine dernière. Le président des États-Unis a aussi mis la Russie au défi d’empêcher le bombardement annoncé: «La Russie jure d’abattre n’importe quel missile tiré sur la Syrie», a-t-il écrit dans un tweet matinal. «Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et intelligents! Vous ne devriez pas vous associer à un animal qui tue son peuple avec du gaz et aime cela.»

Donald Trump, qui est désormais conseillé par le faucon John Bolton pour les questions de sécurité nationale, a aussi affirmé que la relation entre les États-Unis et la Russie était «pire» que pendant la guerre froide.

Le Kremlin n’est pas resté sans réagir. «Nous ne participons pas à la twitto-diplomatie. Nous préférons les approches sérieuses», a répondu Dmitri Peskov, le porte-parole du gouvernement russe. Moscou a aussi affirmé que les frappes américaines devraient plutôt viser les «terroristes» que le gouvernement syrien.

L’obsession Mueller

La détérioration des rapports entre Washington et Moscou est, selon Donald Trump, en «grande partie» provoquée par l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe pendant la campagne électorale de 2016. Le président des États-Unis, rendu furieux par la descente du FBI chez son avocat en début de semaine, a qualifié cette enquête de «fake» et de «corrompue».

L’annonce de Donald Trump sur la Syrie, est intervenue dans un contexte très mouvementé à Washington. Les spéculations sur un potentiel renvoi de Robert Mueller s’y multiplient. John Bolton a pris ses fonctions lundi et a aussitôt poussé vers la sortie Tom Bossert, le conseiller de la Maison-Blanche pour les questions de sécurité intérieure. À ces remous est venue s’ajouter l’annonce du départ de Paul Ryan à la fin de l’année. Le président républicain de la Chambre des représentants, qui a fidèlement soutenu Donald Trump depuis l’arrivée de celui-ci à la Maison-Blanche 2017, a annoncé qu’il ne défendrait pas son siège au Congrès.

Vérifier avant de frapper

Les élus de la majorité républicaine au Congrès ont surtout réagi au départ de leur collègue, plutôt qu’à l’intention affichée par Donald Trump d’autoriser des frappes en Syrie. Le sénateur Ron Johnson s’est néanmoins félicité mercredi sur CNN des efforts de Nikki Haley, l’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, pour tenter de privilégier une résolution diplomatique à la crise. «Avant de frapper, nous devons d’abord vérifier ce qui s’est exactement passé», a-t-il précisé à propos de l’attaque de Douma dont la nature n’a pas encore été officiellement confirmée. «Ensuite nous frapperons sans prévenir.»

Deux options

Pendant la campagne électorale Donald Trump avait critiqué les mises en garde de son prédécesseur, Barack Obama, avant la prise de décisions militaires et avait martelé que les États-Unis ne devaient jamais afficher leurs intentions militaires. «Je pense qu’il (Ndlr: Donald Trump) devrait suivre ses propres conseils», a critiqué Ron Johnson.

À l’heure où le Pentagone annonce «être prêt» à proposer des options militaires dans la crise syrienne «si elles sont appropriées», Donald Trump doit aussi déterminer l’ampleur de l’opération militaire qu’il a annoncée.

Option numéro un: deux navires de guerre américains stationnés dans l’est de la Méditerranée pourraient être utilisés pour lancer des missiles dans le cadre d’une opération limitée et similaire à celle que Donald Trump avait ordonnée le 6 avril 2017 en réponse à une autre attaque chimique du régime de Bachar el-Assad. Le président américain, qui avait annoncé la semaine dernière sa volonté de retirer rapidement son pays du conflit syrien, pourrait néanmoins être amené à choisir l’option numéro deux: des frappes étendues sur plusieurs jours et visant plusieurs cibles contrairement à l’opération de 2017 qui s’était déroulée pendant une nuit et lors de laquelle 59 missiles Tomahawk s’étaient abattus sur une base aérienne syrienne.

A l’heure où le Pentagone annonce “être prêt” à proposer des options militaires dans la crise syrienne “si elles sont appropriées”, Donald Trump doit aussi déterminer l’ampleur de l’opération militaire qu’il a annoncée. Option numéro un: deux navires de guerre américains stationnés dans l’est de la mer Méditerranée pourraient être utilisés pour lancer des missiles dans le cadre d’une opération limitée et similaire à celle que Donald Trump avait ordonnée le 6 avril 2017 en réponse à une autre attaque chimique du régime de Bachar el-Assad. Le président américain qui avait annoncé la semaine dernière sa volonté de retirer rapidement son pays du conflit syrien pourrait néanmoins être amené à choisir l’option numéro deux: des frappes étendues sur plusieurs jours et visant plusieurs cibles contrairement à l’opération de 2017 qui s’était déroulée pendant une nuit et lors de laquelle 59 missiles Tomahawk s’était abattus sur une base aérienne syrienne.

Le régime syrien en état d’alerte

Alors que la pression militaire monte contre la Syrie, Bachar el-Assad a placé ses forces armées «en état d’alerte» dans les aéroports et les bases militaires du pays, croit savoir l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), basé à Londres. «Lundi, les Syriens avaient commencé de vider les plus importantes de leurs bases aériennes», confirme un expert au Moyen-Orient. La base de Doumair, dans la région du Qalamoun, près de Damas – de là où ont décollé les avions qui ont bombardé l’ex-fief rebelle de la Ghouta orientale ces dernières semaines – a été l’une des premières à être évacuée. De la même manière, les principaux quartiers généraux de l’armée auraient été vidés.

Selon une source onusienne, des avions militaires syriens ont également été transférés vers la base russe de Hmeimim, près de Lattaquié, sur la côte méditerranéenne, dans le fief des Assad. Les bases russes de Hmeimim et de Tartous seront, selon toute vraisemblance, épargnées par d’éventuelles frappes américaines et françaises, comme l’a assuré Emmanuel Macron mardi soir. «Les Syriens ont cherché à mettre à l’abri leurs armes sophistiquées», précise l’expert.

Ces derniers jours, à mesure que la menace d’une frappe américaine, voire française, se faisait pressante, Russes, Iraniens et Syriens ont renforcé leur coopération. Selon nos informations, Qassem Souleimani, le patron de la force iranienne Al-Qods, le bras armé de Téhéran hors de ses frontières, était en Syrie. Téhéran possède environ 2000 conseillers militaires auprès de Bachar el-Assad. Ils constituent des cibles pour Israël, mais aussi pour les États-Unis de Donald Trump, décidés à «rogner les ailes» de Téhéran hors de ses frontières. La présence récente de Qassem Souleimani en Syrie pourrait aussi suggérer la préparation d’une riposte à des frappes occidentales. «Ils ont les moyens de viser des soldats américains encore présents en Irak et en Syrie, même si cela s’avère plus difficile», prévient l’expert.

Les Russes ont renforcé le déploiement de leur système de défense antiaérienne, notamment les missiles antimissiles S300 et S400. «Ces dispositifs doivent assurer la sûreté des zones considérées comme les plus sensibles, leurs bases d’abord, mais aussi les points critiques du régime syrien», décrypte un expert militaire français. Mais, ajoute-t-il, «si la décision était prise de frapper, Français et Américains parviendraient à contourner ces contre-mesures, comme les Israéliens ont réussi à le faire dans la nuit de dimanche à lundi, quand ils ont frappé la base aérienne de T4, près de Homs, mais l’effet sera limité et cela devrait être one shot.»

Bachar el-Assad ou son palais pourraient-ils être des cibles? Emmanuel Macron semble l’exclure. «Je ne sais pas où il est, affirme un fin connaisseur du régime syrien au Liban, mais il n’est certainement plus au Palais du peuple, sur le Mont-Qassioun, en surplomb de Damas.» L’enceinte est gardée par la IVe division, postée autour du palais. Maher, le frère de Bachar el-Assad, est le chef d’état-major de cette unité d’élite historiquement en charge de la citadelle damascène.

Georges Malbrunot Le Figaro

(24 heures)