Trump remplace Kelly par Mulvaney

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi, après plusieurs jours de spéculations, le nom de son nouveau chef de cabinet par intérim en lieu et place de John Kelly: Mick Mulvaney, l'actuel directeur du budget à la Maison Blanche.

«Je suis heureux d'annoncer que Mick Mulvaney, le directeur du budget à la Maison Blanche, sera nommé chef de cabinet par intérim de la Maison Blanche, pour remplacer le général John Kelly qui a servi notre pays avec distinction», a tweeté M. Trump.

And the winner is... Mick Mulvaney: Trump vient de le choisir pour être son chef de cabinet (le 3e depuis le début de son mandat), en remplacement de John Kelly. Un poste visiblement peu attractif, si on en croit le nombre de personnes qui ont décliné l'offre cette semaine. https://t.co/xCr7IPw6AE