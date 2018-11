Trump rend hommage aux «courageux Américains»

Le président américain Donald Trump s'est rendu dimanche après-midi au cimetière américain de Suresnes (au nord-ouest de Paris), symbole de l'engagement des Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale.

M. Trump devait s'exprimer depuis ce cimetière, situé sur une petite colline dominant la capitale française, lors d'une brève cérémonie marquant le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Il doit ensuite quitter la capitale française à bord d'Air Force One pour rejoindre Washington.

Le discours du président américain «rendra hommage aux Américains qui se sont battus et sont morts durant la Première Guerre mondiale et insistera sur la nécessité de se souvenir de leurs sacrifices», a indiqué sa porte-parole, Sarah Sanders.

Peu avant son arrivée à Suresnes, Donald Trump avait tweeté: «Une belle cérémonie aujourd'hui à Paris pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale. De nombreux dirigeants mondiaux ont fait le déplacement. Merci @EmmanuelMacron, Président de la France ! Je me rends au cimetière américain de Suresnes pour faire un discours sur nos grands héros !».

Beautiful ceremony today in Paris commemorating the end of World War One. Many World leaders in attendance. Thank you to @EmmanuelMacron, President of France! Now off to Suresnes American Cemetery to make speech in honor of our great heroes! Then back to the U.S.A.