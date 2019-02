Trump reverra Kim Jong Un fin février au Vietnam

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi qu'il rencontrerait le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un les 27 et 28 février au Vietnam pour poursuivre les négociations sur le désarmement nucléaire de la Corée du Nord.

«Dans le cadre de notre diplomatie audacieuse, nous continuons notre effort historique pour la paix dans la péninsule coréenne», a-t-il déclaré devant le Congrès, en officialisant la date et le lieu de ce second tête-à-tête après le sommet historique entre les deux hommes le 12 juin 2018 à Singapour.

Donald Trump s'est félicité des progrès accomplis depuis la détente entamée l'année dernière, assurant que s'il n'avait pas été élu président, les Etats-Unis seraient «maintenant dans une guerre majeure avec la Corée du Nord».

President Trump: "If I had not been elected President of the United States, we would right now, in my opinion, be in a major war with #NorthKorea." #SOTU pic.twitter.com/rRdbRu7iCW