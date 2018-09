Trump salue la promesse renouvelée de Kim

«Nous y arriverons ensemble!»: Donald Trump a chaleureusement salué jeudi l'engagement renouvelé de Kim Jong Un en faveur de la dénucléarisation, semblant vouloir surmonter l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations avec la Corée du Nord.

Kim Jong Un of North Korea proclaims “unwavering faith in President Trump.” Thank you to Chairman Kim. We will get it done together!