Trump se déchaîne contre Biden et les élus

Sous la menace d'une procédure de destitution, un Donald Trump furieux a laissé éclater mercredi sa frustration en s'en prenant, lors d'une journée survoltée, à Joe Biden, son possible adversaire en 2020, aux médias qualifiés de «corrompus», et à certains élus accusés de «trahison».

Très agressif, le président américain a largement esquivé les questions sur le fond du dossier: la demande faite, par téléphone, à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur les activités du démocrate Joe Biden et de son fils, Hunter.

«Ce fut une magnifique conversation», s'est-il contenté de marteler lors d'une conférence de presse commune avec son homologue finlandais Sauli Niinisto, qui semblait par moment mal à l'aise. «J'ai beaucoup de respect pour les lanceurs d'alertes, mais seulement quand ce sont des vrais», a-t-il ajouté, évoquant l'individu - dont l'identité reste un mystère - à l'origine de la procédure de destitution lancée par la Chambre des représentants. «Biden et son fils sont de vrais escrocs», a-t-il tonné.

«On ne plaisante pas ici»

Déterminés à maintenir la pression, les démocrates du Congrès ont menacé mercredi de forcer la Maison Blanche à leur fournir des documents qu'ils réclament. Les parlementaires adresseront formellement à l'exécutif une injonction vendredi, s'il ne s'y plie pas volontairement d'ici là.

«On ne plaisante pas ici. Nous ne voulons pas que cela traîne pendant des mois et des mois, comme cela semble être la stratégie du gouvernement», a mis en garde le président démocrate de la puissante commission du Renseignement de la chambre basse, Adam Schiff.

En réponse, le 45e président de l'histoire donne depuis trois jours dans la surenchère. Dimanche, il a cité un pasteur baptiste qui parlait de risques de «guerre civile». Lundi, il a suggéré d'arrêter un élu démocrate pour «trahison». Mardi, il a dénoncé un «coup d'Etat» le visant. «Les démocrates-qui-ne-font-rien devraient se concentrer sur notre pays, plutôt que de faire perdre à tout le monde du temps et de l'énergie sur des CONNERIES», a-t-il tweeté.

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it!