Trump se fait taper sur les doigts par Twitter

Une vidéo de campagne publiée mardi par le président américain Donald Trump a été retirée de Twitter en raison de l'utilisation illicite de la musique du film de Batman «The Dark Knight Rises».

Cette vidéo «a été désactivée suite à un signalement effectué par le détenteur des droits d'auteur», peut-on lire à l'endroit où apparaissait la vidéo, qui comptait plus de 2,3 millions de vues avant d'être supprimée mardi soir.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/diXWQHuyGj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2019

Reprenant également la police de caractères du film de 2012, le président y lançait, sans masque ni cape, un message pour sa réélection: «D'abord, ils vous ignorent. Ils se moquent ensuite de vous. Et vous traitent de raciste. Donald J. Trump. Votre vote. Leur a tous donné tort. Trump: la grande victoire. 2020».

Warner Bros. voit rouge

Le studio Warner Bros., propriétaire de la franchise Batman, a fait savoir que l'utilisation présidentielle du thème musical de «Dark Night Rises» n'était «pas autorisée».

«Nous oeuvrons par les voies juridiques appropriées à ce qu'elle (la vidéo) soit retirée», a indiqué un porte-parole du studio dans un communiqué repris par les médias américains.

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump en appelle à la pop culture pour faire passer ses messages politiques.

Le milliardaire new-yorkais a déjà plusieurs fois fait référence à la série Game of Thrones et à sa fameuse devise «Winter is coming» en tweetant «Sanctions are coming» à propos de l'Iran, et «The wall is coming» à propos du mur à la frontière avec le Mexique.

«Comment dit-on détournement d'une marque déposée en Dothraki?», avait alors subtilement réagi la chaîne HBO, faisant référence à la langue imaginaire parlée par des personnages de sa série à succès.

Très présent sur Twitter, Donald Trump avait accusé le mois dernier les réseaux sociaux de pratiquer une «discrimination» contre les utilisateurs de droite, dénonçant une «collusion» des géants technologiques avec la gauche.

«Il se passe quelque chose avec ces groupes de gens qui dirigent Facebook, Google et Twitter et je pense qu'il faut aller au fond des choses», avait-il dit. (afp/nxp)