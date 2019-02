Trump se justifie sur ton temps de travail

Le président américain Donald Trump a riposté aux allégations selon lesquelles il passe la plupart de son temps à se la couler douce. Selon des documents qui ont fuité, les cinq premières heures de sa journée sont généralement répertoriées en «executive time».

Cette formule vague laisse place à de nombreuses interprétations. «Quand on utilise la formule "executive time", généralement je travaille. Je ne me repose pas», a assuré dimanche sur Twitter M. Trump. «En fait, probablement, je travaille plus que presque tout autre ancien président».

The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President.....