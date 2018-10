Trump se pose en «défenseur de l'environnement»

Donald Trump en Floride et en Géorgie

Donald Trump s'est rendu lundi dans les régions de Floride et de Géorgie dévastées il y a près d'une semaine par l'ouragan Michael, qui a touché plusieurs Etats du sud du pays, où des milliers d'habitants tentent de survivre sans eau courante ni électricité. La tempête de catégorie 4, avait violemment frappé mercredi les côtes du golfe du Mexique en Floride, charriant alors des vents à 250 km/h, avant de remonter dans les terres et toucher la Géorgie, la Caroline du Nord --qui a subi l'ouragan Florence le mois dernier-- et la Virginie, faisant au moins 17 morts. «Personne n'avait jamais vu quelque chose comme ça, c'est vraiment incroyable», a affirmé M. Trump en constatant l'étendue des dommages.