Trump sur Kanye West: «Je l'aime beaucoup»

Donald Trump va recevoir jeudi à déjeuner à la Maison Blanche le rappeur Kanye West, un de ses supporters les plus fervents, preuve selon le président américain de sa popularité auprès de l'électorat noir.

AMERICA WILL BE GREAT AGAIN — KANYE WEST (@hereKANYEWEST) October 7, 2018

«Je l'aime beaucoup, c'est un ami à moi, je le connais depuis longtemps», a déclaré le président Trump jeudi matin lors d'une interview sur la matinale de la chaine conservatrice Fox News.

President @realDonaldTrump on what to expect ahead of today’s meeting with Kanye West & Jim Brown pic.twitter.com/YOyWgxEDk3 — FOX & friends (@foxandfriends) October 11, 2018

«Dans le monde de la musique on dit que c'est un génie», a-t-il ajouté à propos du rappeur de Chicago, l'une des plus grosses stars du rap aux Etats-Unis et à travers le monde.

Kanye West avait apporté son soutien à Donald Trump après son élection en novembre 2016, en lui rendant notamment visite à la Trump Tower de New York.

Une telle prise de position avait détonné dans le milieu du rap américain, majoritairement noir et opposé au milliardaire républicain.

Kanye porte la casquette rouge

Depuis, Kanye West s'affiche souvent avec la célèbre casquette rouge barrée du slogan de campagne du candidat Trump, «Make America Great Again» (rendre sa grandeur à l'Amérique). Il a également expliqué le considérer comme son «frère».

«Quand Kanye a révélé (sa position) il y a quelques mois, quelque chose s'est passé, j'ai monté de 25% dans les sondages. Du jamais-vu. Il est très suivi au sein de la communauté noire. Très, très suivi», a assuré M. Trump jeudi matin.

Donald Trump and his favorite celebrity fan Kanye West are planning to meet once again. pic.twitter.com/aJdR14DXOZ — HuffPost (@HuffPost) October 9, 2018

«J'ai beaucoup de soutien chez les afro-américains et ça s'est pas mal développé récemment avec Kanye», a-t-il poursuivi.

Kanye West doit évoquer avec lui plusieurs sujets, comme la réforme carcérale et la violence à Chicago, sa ville d'origine ravagée par les affrontements entre gangs. (afp/nxp)