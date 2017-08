Trump tweete un message le traitant de «fasciste»

Donald Trump aime tweeter tôt le matin, le plus souvent en regardant la télévision. Mardi, depuis la Trump Tower où il passe quelques jours, le président américain est allé un peu trop vite: il a retweeté un message d'un homme qui le traitait de «fasciste», avant de le supprimer une vingtaine de minutes plus tard.

Cet homme répondait à un tweet de Fox News relatant que le locataire de la Maison Blanche envisageait de gracier Joe Arpaio, un ancien shérif de l'Arizona très controversé en raison de son zèle envers les clandestins.

«C'est un fasciste, ce n'est pas surprenant», a tweeté Mike Holden, avant de réaliser avec stupeur que le président américain avait partagé son message avec ses quelque 35 millions d'abonnés. «J'annonce mon retrait de Twitter, je ne ferai jamais mieux», a-t-il lancé, amusé, avant d'ajouter à sa «bio» ce message ironique: «Officiellement soutenu par le président des Etats-Unis. J'aurais aimé que ce soit flatteur».

He's a fascist, so not unusual.

I'm announcing my retirement from Twitter. I'll never top this RT. pic.twitter.com/HuGHkiPoyR