Trump va être «ferme», Poutine met en garde

Le président américain Donald Trump a promis lundi de prendre une décision dans les «24/48 heures» après l'attaque chimique présumée dans la ville de syrienne de Douma, dénonçant un «acte barbare».

«C'était atroce, c'était horrible», a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche, évoquant encore «une attaque odieuse contre des Syriens innocents avec des armes chimiques interdites».

«Nous étudions la situation de très près, nous allons rencontrer les responsables militaires et tous les autres et nous prendrons des décisions majeures dans les 24/48 heures», a-t-il ajouté, avant d'évoquer un peu plus tard une décision «probablement d'ici la fin de la journée».

«Nous ne pouvons tolérer des atrocités comme celles-ci», a ajouté le président américain qui, en avril 2017, avait fait bombarder une base militaire syrienne en riposte à une attaque au gaz sarin imputée au régime, qui avait tué plus de 80 civils à Khan Cheikhoun (nord-ouest).

Selon les Casques Blancs et l'ONG médicale Syrian American Medical Society, plus de 40 personnes ont péri dans «l'attaque aux gaz toxiques» à Douma, dernière poche rebelle près de Damas que le régime cherche à reprendre, pour parachever sa reconquête de la Ghouta orientale.

Le régime Assad et la Russie qui intervient militairement à ses côtés ont démenti ces informations non vérifiées de source indépendantes. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui s'appuie sur un vaste réseau de sources dans le pays, a indiqué ne pas être en mesure de confirmer une attaque chimique.

Interrogé sur une éventuelle responsabilité du président russe Vladimir Poutine, M. Trump a répondu: «C'est possible, et si c'est le cas (la réponse) sera très ferme». «Nous allons savoir rapidement si c'est la Russie, si c'est la Syrie, si c'est l'Iran, si c'est eux tous ensemble», a-t-il encore dit.

Si c'est Poutine, la réponse «sera très ferme»

Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde lundi contre «des provocations et des spéculations» qualifiées d'«inadmissibles», après l'attaque chimique présumée dans la ville syrienne de Douma, dernier bastion rebelle en Ghouta orientale. Lors d'un entretien téléphonique avec la chancelière allemande Angela Merkel, «la partie russe a attiré l'attention sur le caractère inadmissible des provocations et spéculations» sur cette attaque chimique, a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Les Etats-Unis ont fait circuler lundi à l'ONU un projet de résolution réclamant la création d'un nouveau «mécanisme d'enquête indépendant des Nations unies» (Unimi) sur le recours aux armes chimiques en Syrie, selon ce document obtenu par l'AFP. Ce nouvel outil d'investigation des Nations unies aurait un mandat initial d'un an, renouvelable.

L'ONU n'a plus d'organisme d'enquête dédié aux attaques chimiques en Syrie depuis la disparition fin 2017 du JIM, un groupe ONU-OIAC (Organisation pour l'interdiction des armes chimiques) dont le mandat n'a pas été renouvelé en raison de plusieurs veto russes. Le nouveau projet de texte américain se veut être une combinaison de deux textes antagonistes datant de mars, l'un américain, l'autre russe, qui avaient circulé entre les membres du Conseil de sécurité.

«Provocations et spéculations inadmissibles»

Aucun des deux projets, menacé pour le premier d'un veto russe, pour le second de n'avoir pas le minimum de neuf voix requises pour être adopté, n'avait eu de suites. Le nouveau texte proposé par les Etats-Unis reprend plusieurs paragraphes agréés par les 15 et des modifications réclamées par la Russie, proche soutien du régime syrien. De nouveaux ajouts portent notamment sur l'attaque à l'arme chimique présumée commise samedi à Douma, dans la Ghouta orientale près de Damas.

Le projet américain souligne que le Conseil de sécurité exprime «son horreur» au sujet de cette attaque du 7 avril et prévoit que les responsables de «tout recours à des armes chimiques devront rendre des comptes». Le texte ajoute que le Conseil de sécurité «condamne dans les termes les plus forts» l'utilisation présumée et répétée des armes chimiques en Syrie, «en particulier l'attaque à Douma du 7 avril».

La Russie a démenti toute utilisation par le régime syrien d'armes chimiques samedi dernier.

La mise en circulation du nouveau texte américain survient quelques heures avant une réunion d'urgence sur la Syrie du Conseil de sécurité, convoquée à 19H00 GMT, à la demande de neuf pays (France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Koweït, Suède, Pologne, Pérou, Pays-Bas et Côte d'Ivoire).

«Le Conseil de sécurité doit s'unir pour exiger un accès immédiat pour les secouristes, soutenir une enquête indépendante sur ce qui s'est passé, et tenir pour responsables les auteurs de cet acte atroce», avait fait valoir dimanche dans un communiqué l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley.

Selon les Casques Blancs et l'ONG médicale Syrian American Medical Society, 48 personnes ont péri dans l'attaque samedi à Douma et des centaines ont souffert de «difficultés respiratoires». (afp/nxp)