Trump vante son mur à la frontière mexicaine

Le président américain Donald Trump est arrivé jeudi à McAllen, ville texane frontalière avec le Mexique, pour défendre son idée de mur. Elle est la source d'un vif conflit avec les démocrates qui a provoqué la paralysie partielle de l'administration fédérale.

Le locataire de la Maison Blanche réclame 5,7 milliards de dollars pour l'édifice promis avec force en campagne pour mettre fin à l'immigration illégale. Ses adversaires refusent catégoriquement de débloquer des fonds pour un projet qu'ils jugent «immoral» et inefficace.

«Vous pouvez avoir toute la technologie du monde - et je suis un professionnel de la technologie - si vous n'avez pas une barrière en acier ou un mur, fort, puissant, alors il y aura du trafic d'êtres humains et la drogue se déversera dans notre pays», a-t-il lancé juste avant de quitter la Maison Blanche.

L'impasse des discussions budgétaires a des conséquences très concrètes: depuis plus de deux semaines, quelque 800'000 fonctionnaires fédéraux ne sont plus payés. Une paralysie prolongée du gouvernement fédéral aurait «un effet notable» sur la première économie du monde, a par ailleurs mis en garde le patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell.

