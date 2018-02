Trump veut encore sanctionner Pyongyang

Le président américain Donald Trump devait annoncer vendredi «les plus importantes» sanctions, selon ses termes, jamais imposées à la Corée du Nord, visant 56 sociétés de transport maritime et navires qui aident Pyongyang «à échapper aux sanctions».

Cette annonce intervient quelques heures après l'arrivée à Séoul de sa fille et conseillère, Ivanka Trump, qui doit assister dimanche à la cérémonie de clôture des jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang.

My daughter, Ivanka, just arrived in South Korea. We cannot have a better, or smarter, person representing our country.