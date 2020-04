Trump veut faire «redémarrer l'Amérique»

Donald Trump a estimé jeudi qu'il était temps de faire «redémarrer l'Amérique», mise en sommeil pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus, mais a laissé la main aux gouverneurs des 50 États. Le président américain a précisé que la réouverture du pays aurait lieu par étapes, «État par État» et sur la base de données «vérifiables» pour éviter une nouvelle vague de contaminations.

Les États-Unis ont recensé plus de 660'000 cas de Covid-19 et plus de 32'000 morts, mais des signes de ralentissements ont été enregistrés, notamment dans l'État de New York le plus touché.

Feuille de route

«Sur la base des dernières données, notre équipe d'experts est désormais d'accord pour dire que nous pouvons entamer la prochaine phase de notre guerre, que nous appelons: faire redémarrer l'Amérique », a déclaré Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison blanche.

Les gouverneurs des 50 États, qui ont pris des mesures variées de confinement de leur population, fixeront la marche à suivre, mais le gouvernement fédéral a publié ses «recommandations» pour les guider.

Cette feuille de route prévoit trois étapes qui pourront se déclencher sur la base de critères précis. «Nous n'ouvrons pas tout d'un coup, on rouvre prudemment pas à pas», a précisé Donald Trump.

Dès «demain» pour certains

Mais les gouverneurs pourront adopter «une approche sur mesure qui répondent aux circonstances spécifiques dans leur État», a déclaré le président républicain, qui avait un temps laissé entendre qu'il pourrait leur imposer les mesures à adopter.

«Quand vous regardez le Montana, le Wyoming, le Dakota du Nord», des États relativement épargnés par la pandémie, «c'est très différent de New York, c'est très différent du New Jersey», les plus touchés, a relevé le président. Certains États pourraient redémarrer «littéralement demain», a-t-il estimé.

En s'appuyant sur une généralisation des tests de dépistage, il faudra ensuite «identifier rapidement et répondre à toute résurgence du virus», a-t-il poursuivi. «Nous serons très vigilants pour empêcher le virus de revenir par l'étranger», a encore dit Donald Trump. (afp/nxp)