Trump veut que le Congrès «efface» sa mise en accusation

Donald Trump a estimé vendredi que le Congrès devrait «effacer» sa mise en accusation qui lui a valu un procès en destitution, malgré son acquittement mercredi au Sénat.

«Devraient-ils effacer l'«impeachment» à la Chambre des représentants?», où les élus démocrates l'ont mis en accusation le 18 décembre, a demandé le président américain à des journalistes à la Maison Blanche. «Ils devraient, parce que c'était un canular», a-t-il répondu.

Depuis son acquittement mercredi, le milliardaire républicain exulte et se déchaîne contre ses adversaires politiques.

Jeudi, lors d'une allocution télévisée d'une heure particulièrement décousue, il a brandi la Une du Washington Post, où il était écrit «Trump acquitté».

«Ce n'est pas une conférence de presse, ce n'est pas un discours», avait-il lancé d'entrée. «C'est une célébration».

Campagne de réélection

Cette page - qui s'était ouverte cet été avec des révélations sur des pressions exercées par Donald Trump sur l'Ukraine - maintenant refermée, le milliardaire républicain peut se concentrer sur sa campagne de réélection.

Vendredi matin, il a ainsi adressé un nouveau tweet moqueur à ses adversaires démocrates, leur reprochant les problèmes techniques auxquels ils ont été confrontés lors de la première étape des primaires de leur parti, lundi dans l'Iowa.

The Democrat Party has given up on counting votes in Iowa. Looks like it all got computer “fried”. Nobody knows who the real winner is. Maybe it’s Sleepy Joe, but it’s not looking that way. They lost millions & millions of dollars, all for NOTHING. But I WON Iowa big!