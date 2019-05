Trump veut un modèle migratoire sur le «mérite»

Donald Trump a promis jeudi un système migratoire qui intègre davantage de travailleurs qualifiés et soit fondé sur le «mérite», en dénonçant le modèle actuel selon lui faussé par les demandes d'asile «fantaisistes».

«Notre plan va transformer le système américain de l'immigration en fierté pour la nation et sera admiré du monde entier», a dit le président américain en dévoilant son projet de réformes à la Maison Blanche, qui a toutefois peu de chances d'être voté au Congrès.

«Le plus grand changement que nous allons faire, c'est faire passer la proportion de l'immigration hautement qualifiée de 12% à 57%, et nous voulons même voir si nous pouvons aller plus haut», a dit M. Trump.

«Cela nous rendra plus compétitifs», a-t-il lancé.

Apprendre l'anglais

«Nous sommes attachés à la porte ouverte que nous voulons créer pour ce pays. Mais une grande partie de ces immigrants doit venir par le biais du mérite et des compétences», a-t-il ajouté.

«Les demandeurs d'asile légitimes sont remplacés par ceux qui déposent des demandes fantaisistes», a-t-il assuré.

Le président américain a également indiqué vouloir que l'apprentissage de l'anglais soit obligatoire chez les migrants.

Les immigrants «devront apprendre l'anglais et passeront un test d'éducation civique avant l'approbation» de leur demande, a-t-il dit. (afp/nxp)