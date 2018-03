L'enquête sur le violeur en série présumé arrêté dans le nord de la France s'annonce vaste: aux 19 faits visés par l'information judiciaire ouverte en 1996 s'ajoute la perspective d'une vingtaine d'autres, dont certains potentiellement en Belgique.

L'affaire a pris de fait une autre dimension depuis les aveux de D. S. lors de sa garde à vue lundi et mardi. «Il évalue le nombre de ses victimes à une quarantaine», avait déclaré mercredi le procureur de Valenciennes Jean-Philippe Vicentini.

L'avocat de Dino Scala affirme que son client "a très rapidement indiqué ce qu'il avait à dire des faits" et que sa famille "est accablée"

«Il m'étranglait»

Une employée de mairie fait partie des victimes présumées. Agressée en 2002, elle a livré son témoignage à franceinfo. «J'allais travailler à la salle de sport. Quand j'ai refermé la porte, on m'a sauté sur le dos, par derrière. Il m'a coupé la respiration et m'a mis un couteau sur la gorge», dit-elle, d'une voix émue. «Il m'a dit: tu fermes ta gueule sinon je te tue. Il m'a attaché les mains, les pieds. J'ai eu peur», ajoute-t-elle. Elle ajoute que l'agresseur la «tapait tout le temps». «Quand j'étais sur le dos, il m'a carrément étranglée», se souvient-elle. Elle n'a pas été violée. «Il n'a pas eu le temps», explique-t-elle. Une de ses collègues est «arrivée à temps».

TÉMOIGNAGE FRANCEINFO. "Tu fermes ta gueule sinon je te tue" : Michèle raconte son agression par le "violeur de la Sambre", en 2002

Nom de code policier: «le violeur de la Sambre»

Lors de son interpellation devant son domicile de Pont-sur-Sambre, près de la frontière belge, les enquêteurs espéraient bien tenir celui qu'ils traquaient depuis pas moins de 22 ans, affublé du nom de code policier «le violeur de la Sambre».

Violeur de la Sambre: 70 affaires d'agressions sexuelles vont être réexaminées

C'est dans la vallée industrieuse de cette rivière franco-belge qu'il aurait commis les 19 viols et agressions sexuelles relevant de l'information judiciaire ouverte en 1996. Avec un mode opératoire récurrent: les femmes étaient attaquées de dos, au petit matin, par un homme ganté et au visage couvert. Son audition devant un juge d'instruction «dans trois semaines», comme l'a indiqué à l'AFP son avocat Jean-Benoit Moreau, ne portera que sur les 19 affaires du dossier et il appartiendra éventuellement au parquet «d'étendre la saisine du juge d'instruction» à d'autres affaires. Mais les aveux spontanés du violeur présumé portent sur une quarantaine de faits, contraignant les enquêteurs à un intense travail d'investigation. Après des révélations comme celles-là, «on tire sur les ficelles, on cherche à élucider, c'est très valorisant pour tout policier. Ce n'est pas un gouffre qui s'ouvre sous les pieds, mais beaucoup d'excitation pour un limier», explique une source policière.

«Ils vont essayer de sortir tous les dossiers similaires, présenter une photo aux victimes qui vont se manifester, comparer avec les ADN trouvés, les empreintes digitales, présenter au mis en cause plusieurs autres faits non élucidés... », poursuit cette source. Et de détailler: «les éléments découverts à l'époque, placés sous scellés, vont être réexaminés avec les progrès de la technique, par exemple des vêtements sur lesquels on trouverait de l'ADN ou des empreintes. Cela ne prendra pas plusieurs années, mais quelque temps oui...».

Comme le résume aussi le directeur régional de la Police judiciaire, Romuald Muller, il y aura «peut-être autant de travail en aval qu'en amont» alors que ce dossier a déjà accouché d'un millier de procès-verbaux et donné lieu à une centaine d'interpellations. A la PJ, on mise aussi sur la «médiatisation» de cette histoire pour que des victimes se manifestent, dont certaines viendront de Belgique.

Des victimes belges ?

C'est à la suite en effet d'une agression sexuelle le 5 février à Erquelinnes, commune frontalière de Jeumont, dans le nord de la France, où il travaillait, que la piste de Dino Scala a été remontée. Ses aveux conduisent aujourd'hui le parquet de Charleroi à vouloir l'auditionner et récupérer son ADN, afin de la comparer à des traces ADN (liées à des délits ou crimes non résolus) recensées dans une banque de données belge, ce qui nécessite une demande d'entraide judiciaire européenne à la justice française.

«Je suis sur le point d'identifier certains dossiers sur lesquels baser cette demande», a déclaré à l'AFP Vincent Fiasse, procureur de division à Charleroi, soulignant que des cas remontaient à «une bonne dizaine d'années». Il a refusé cependant de confirmer des informations de presse selon lesquelles une dizaine de dossiers non résolus de viols, attouchements ou d'attentats à la pudeur pourraient être reliés à Dino Scala.

En août 2007, le quotidien belge Le Soir avait évoqué les attouchements subis par une adolescente de 15 ans six mois auparavant à Erquelinnes. Le mode opératoire correspondait à celui prêté à Dino Scala. «Depuis 2004, six faits de viol ou d'attentat à la pudeur ont été enregistrés sur la zone de police locale Lermes (Lobbes, Erquelinnes, Merbes)», précisait alors Le Soir. «Mais grâce à des traces d'ADN découvertes en 2006, le lien a pu être effectué avec au moins une vingtaine de faits commis par le même individu dans le nord de la France, depuis 1996». (afp- aec/nxp)