Tunisie: nouveaux heurts dans plusieurs villes

L'ICG met en garde contre la tentation d'un retour à l'autoritarisme

Le centre d'analyse des conflits ICG a mis en garde dans un rapport publié jeudi contre les dérives autoritaires et la tentation d'un retour à un régime dur en Tunisie, sept ans après la révolution qui a mis fin à des décennies de dictature.



Le think tank International Crisis Group (ICG) reproche au président Béji Caïd Essebsi de «présidentialiser le régime» et de «légitimer les voix qui appellent à amender la Constitution de 2014 afin d'élargir ses prérogatives». Or la faiblesse des institutions n'est pas due à la Constitution, mais au défaut d'application de celle-ci, estime l'ICG. Le rapport appelle donc les dirigeants tunisiens à ne pas «ouvrir la boîte de Pandore» d'une révision constitutionnelle qui risque de durcir le pouvoir présidentiel ou bien de polariser violemment la scène politique alors que «la Tunisie rentre dans une période d'incertitude électorale».