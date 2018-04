Turquie, Russie et Iran réunis pour la Syrie

Les présidents turc Recep Tayyip Erdogan, russe Vladimir Poutine et iranien Hassan Rohani ont échangé une poignée de main devant les caméras avant d'entamer les discussions au palais présidentiel à Ankara. Moscou et Téhéran, qui soutiennent Damas, et Ankara, qui appuie des rebelles syriens, sont les parrains du processus d'Astana qui a notamment permis la mise en place de quatre «zones de désescalade» visant à réduire les affrontements en Syrie.

Divergences sur le sort de Bachar el-Assad

Mais la quête d'un règlement du conflit syrien, qui a fait plus de 350'000 morts depuis 2011, patine notamment du fait des intérêts contradictoires de Moscou, Ankara et Téhéran et de divergences sur le sort du président syrien Bachar el-Assad. La dernière rencontre entre les trois dirigeants sur le dossier syrien a eu lieu le 22 novembre à Sotchi, aboutissant à un Congrès national syrien dans la station balnéaire russe qui s'est soldé par un échec retentissant.

L'objectif de ce sommet tripartite est «de réorganiser et de renégocier les zones d'influence» et «réfléchir à l'avenir du nord de la Syrie (...) après le retrait américain», estime Jana Jabbour, docteur associée au CERI/Sciences Po et spécialiste de la Turquie. Le président américain Donald Trump a en effet réaffirmé mardi qu'il souhaitait retirer les militaires américains déployés en Syrie dans le cadre de la lutte contre le groupe Etat islamique (EI). Ce retrait des Etats-Unis laisserait les mains libres à la Turquie, la Russie et l'Iran, qui dominent désormais le jeu sur le terrain.

La Ghouta orientale sous contrôle

Au cours de ce sommet, «il faut tout simplement faire un certain bilan et dessiner les perspectives», a déclaré le représentant spécial du Kremlin pour la Syrie Alexandre Lavrentiev, cité par l'agence publique russe RIA Novosti, estimant que ces perspectives étaient «en principe bonnes».

Grâce au soutien de Moscou et Téhéran, le régime d'Assad a réussi à reprendre plus de la moitié du territoire syrien. Et M. Lavrentiev a estimé mardi que l'armée syrienne devrait reprendre aux rebelles le contrôle total de la Ghouta orientale au cours des «prochains 7-10 jours».

Assad «a besoin (de Moscou et Téhéran) pour reprendre du terrain et rester à flot économiquement», souligne Aron Lund, du think-tank américain Century Foundation. «Mais cela ne signifie pas qu'il accepterait, par exemple, qu'on lui dise de démissionner». (afp/nxp)