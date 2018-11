UE: accord provisoire sur la relation post-Brexit

Le président du Conseil européen Donald Tusk a annoncé jeudi avoir envoyé aux 27 Etats-membres de l'Union européenne (UE) le projet de déclaration politique qui doit définir les relations futures entre l'UE et le Royaume-Uni après le Brexit.

«Le président de la Commission (européenne, Jean-Claude Juncker) m'a informé du fait que cette déclaration a été approuvée au niveau des négociateurs et adoptée en principe au niveau politique, moyennant l'approbation par les dirigeants» des 28 lors du sommet extraordinaire prévu dimanche à Bruxelles, a indiqué M. Tusk sur Twitter.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 novembre 2018

Les équipes de négociations de l'UE et du Royaume-Uni ont conclu un accord sur le cadre de leurs liens post-Brexit. Il prend la forme d'un projet de «déclaration politique». Ce texte, qui sera joint au traité de retrait du Royaume-Uni, «établit les paramètres d'un partenariat ambitieux, large, approfondi et flexible» en matière commerciale, de politique étrangère, de défense et de sécurité, selon le texte de 26 pages vu par l'AFP.

Ce texte prévoit que la période de transition après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 29 mars 2019 puisse être prolongée de «un an jusqu'à deux ans». Dans la foulée, le gouvernement britannique a annoncé que la Première ministre Theresa May s'exprimera devant les députés à la Chambre des communes plus tard dans la journée.

L'accord n'a en tout cas pas l'heure de plaire à la dirigeante écossaise indépendantiste Nicola Sturgeon, qui dénonce un «Brexit aveugle», avec de nombreux problèmes qui n'ont pas encore trouvé de solutions. «Les questions de Gibraltar et de la pêche» doivent «encore être résolues», a reconnu la Commission européenne.

Just read Political Declaration. Lots of unicorns taking the place of facts about the future relationship. Fair play to the EU for pushing it as far as possible...but it adds up to a blindfold Brexit. Difficult issues unresolved - so extended transition/backstop almost certain. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 22, 2018

La livre bondit

La livre britannique a bondi de plus de 1% jeudi face au dollar après l'annonce d'un accord provisoire entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sur la relation post-Brexit.

La devise n'est néanmoins pas revenue à son niveau d'avant sa lourde chute de jeudi dernier, lorsqu'elle avait plongé suite à la démission de plusieurs membres du gouvernement britannique.

Vers 10H40 GMT (11H40 à Paris), la livre s'échangeait à 1,2917 dollar, contre 1,2778 dollar mercredi vers 22H00 GMT. Elle cotait en outre 88,51 pence pour un euro à 10H40 GMT contre 89,09 pence la veille.

Pound rallies on the prospect of a free-trade area with the EU https://t.co/q8IZDAOiIW pic.twitter.com/CHmVAAKoLb — Bloomberg Brexit (@Brexit) November 22, 2018

Encore des haies à franchir

Angela Merkel a estimé jeudi que «beaucoup de discussions» étaient nécessaires, notamment au sein même du Royaume-Uni, pour parvenir à un compromis sur le Brexit, à quelques jours d'un sommet censé sceller l'accord final.

«Nous avons déjà fait des progrès, mais il y aura certainement encore beaucoup de discussions nécessaires, surtout aussi au Royaume-Uni», a affirmé la chancelière allemande lors d'une discussion avec des entrepreneurs allemands.

Mme Merkel a promis de tout faire «pour arriver à un accord car une sortie sans accord serait (...) le pire des chemins à prendre» pour les économies européennes et britanniques mais aussi pour construire une future relation de confiance entre les 27 et Londres.

Les dirigeants des 27 Etats membres de l'UE sont censés donner leur feu vert à un accord final avec le Royaume-Uni dimanche lors d'un sommet européen.

«Nous ne pouvons faire que deux choses: aller vers la Grande-Bretagne dans un esprit de partenariat, d'amitié et rester unis à 27 Etats membres», a ajouté Mme Merkel. (afp/nxp)