USA: le débat sur la dette étudiante relancé

Quand le milliardaire Robert Smith a annoncé aux jeunes diplômés de l'université américaine de Morehouse qu'il allait rembourser leurs prêts étudiants, il a fait 400 heureux, mais il a aussi remué le couteau dans la plaie d'un problème au coeur du débat démocrate pour la présidentielle 2020.

Billionaire technology investor Robert F. Smith told Morehouse College's Class of 2019 that he's giving them the ultimate graduate gift: A grant that will wipe out their student loans. It will reportedly cost him an estimated $40 million https://t.co/vskMmNSR4l pic.twitter.com/KgFKc8Pxt6