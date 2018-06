Uber lance Jump Bikes en Europe

Uber a annoncé mercredi le prochain lancement en Europe de son service de partage de vélos électriques Jump Bikes, qu'il a racheté le mois dernier, afin d'étendre ses activités vers d'autres modes de transport.

«L'équipe travaille dur pour déployer Jump à Berlin d'ici la fin de l'été et nous prévoyons également de le lancer dans d'autres villes d'Europe dans les mois à venir», a déclaré le directeur général Dara Khosrowshahi lors d'une conférence dans la capitale allemande.

«Nous sommes particulièrement enthousiastes sur les vélos, car ils sont un mode de transport pratique et respectueux de l'environnement, même dans les villes denses où l'espace est réduit et où les routes peuvent être congestionnées».

Uber, qui a acquis la start-up américaine en avril pour un montant non dévoilé, cherche à être incontournable en matière de transport urbain, en proposant à ses clients différents services.

Grands défis

Le géant américain des services de transport se remet tout juste d'une année noire marquée par des accusations de harcèlement sexuel au sein de l'entreprise, par la révélation d'un détournement massif de données et la perte de sa licence à Londres, le tout couronné par la mise à l'écart du précédent directeur général Travis Kalanick.

Dara Khosrowshahi a fait savoir que le groupe prévoyait de lancer un service Uber Green entièrement électrique à Berlin d'ici la fin de l'année, après le déploiement à Munich.

«Uber est prêt à aider à relever certains des plus grands défis auxquels sont confrontées les villes allemandes: lutter contre la pollution de l'air, réduire la congestion et améliorer l'accès à des solutions de transport plus propres», a-t-il déclaré.

Jump propose des vélos que l'on bloque et débloque via une application sur smartphone. Les vélos peuvent être garés n'importe où et sont localisables par GPS, ce qui permet à la société de ne pas supporter les coûts d'une infrastructure qui grèvent les comptes de certains de ses concurrents. (ats/nxp)