Ueli Maurer va rencontrer Vladimir Poutine en Russie

Le président de la Confédération, Ueli Maurer, se rend cette semaine en Russie. Il rencontrera jeudi le président Vladimir Poutine à Moscou. Dans le cadre de sa politique de paix, la Suisse est engagée dans de nombreux conflits dont la Russie est un acteur important.

Les entretiens avec le chef de l'État russe porteront notamment sur les conflits dans l'est de l'Ukraine, dans le Caucase du Sud et en Syrie ainsi que sur l'engagement de la Suisse pour la paix dans ces régions, annonce mardi le Département fédéral des finances (DFF).

La Suisse exerce depuis 2009 un mandat de puissance protectrice pour la Russie en Géorgie et inversement. Le développement des relations économiques sera à l'ordre du jour.

À Moscou, le président de la Confédération doit également rencontrer le premier ministre russe, Dmitri Medvedev, ainsi que des représentants des milieux économiques suisses.

Visite au Kazakhstan

Après la Russie, Ueli Maurer se rendra au Kazakhstan. Il y parlera vendredi avec le président Kassym-Jomart Tokaïev des conditions requises afin d'intensifier les échanges économiques, notamment dans la perspective de l'Initiative chinoise des nouvelles routes de la soie (Belt and Road Initiative, BRI) et de la déclaration d'intention signée au printemps dernier à Pékin, qui vise à faciliter la coopération entre Berne, la Chine et des États tiers.

Des réunions de travail sont également prévues avec le premier ministre Askar Mamine et le ministre des finances Alikhan Smailov. (ats/nxp)