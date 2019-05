Ukraine: Macron et Merkel parlent à Poutine

La Russie «a toute sa place» au Conseil de l'Europe

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont assuré Vladimir Poutine «que la Russie y avait toute sa place, et marqué l'importance qu'une solution soit rapidement trouvée pour y permettre son maintien, avec tous les droits et obligations qui y sont attachés», a rapporté l'Elysée après une conversation téléphonique entre les trois dirigeants.