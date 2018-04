Un 7e mort au compteur du tueur d'homosexuels

Un jardinier-paysagiste de Toronto, accusé d'avoir tué des homosexuels, a été inculpé mercredi d'un septième meurtre après l'identification des restes d'une nouvelle victime, tandis que la police a rouvert 15 dossiers de meurtres à la recherche de liens. Ces quinze dossiers concernent des meurtres qui se sont produits entre 1975 et 1997. «On ne sait vraiment pas jusqu'où (cette enquête) peut aller», a convenu en conférence de presse Hank Idsinga, responsable de l'enquête à la police de Toronto.

Le tueur en série présumé, Bruce McArthur, 66 ans, a été arrêté mi-janvier puis inculpé au fil des mois de la disparition et du meurtre de six hommes qui fréquentaient le quartier homosexuel de Toronto. Depuis, la police ne cesse d'élargir son investigation. M. McArthur a brièvement comparu mercredi, via liaison vidéo, depuis sa prison, devant un tribunal de Toronto qui l'a formellement accusé du meurtre de Abdulbasir Faizi, disparu en décembre 2010 à l'âge de 42 ans.

Le véhicule de M. Faizi a été retrouvé au début de l'année 2011 non loin d'une résidence du centre-ville que le jardinier utilisait pour entreposer son matériel de travail. Le garage de ce domicile est devenu un élément central de l'enquête après la découverte par les policiers de restes humains dispersés dans une vingtaine de jardinières dont s'était occupé le suspect.

Les tests ADN ont permis de recouper ces restes avec sept personnes portées manquantes dans le quartier gay du centre-ville de Toronto.

Tous les morceaux de corps retrouvés n'ont pas encore été identifiés et les policiers vont fouiller 75 nouvelles adresses à partir du mois de mai, a précisé l'enquêteur Idsinga.