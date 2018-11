Un Airbus perd ses roues à l'atterrissage au Vietnam

Six passagers ont été légèrement blessés au Vietnam après un atterrissage difficile d'un Airbus A321 de la compagnie low cost VietJet, pendant lequel l'avion a perdu deux roues avant, ont annoncé vendredi les autorités.

Les 207 passagers ont pu être évacués sains et saufs, malgré la brève hospitalisation de six d'entre eux, a précisé l'aviation civile. L'incident sur ce vol intérieur en provenance d'Ho Chi Minh-ville est survenu jeudi soir à son atterrissage à l'aéroport de Buon Ma Thuot, dans le sud du pays.

Vietjet Airbus A321NEO (VN-A653, delivered 2018-11-15) on flight #VJ356 from Saigon took substantial damage to its nosegear in a hard landing at Buon Ma Thuot Airport (VVBM), Vietnam. Both wheels broke off. Emr evacuation. All 207 remained unhurt. https://t.co/ztYiKt8nhN pic.twitter.com/qpdMiklPsg