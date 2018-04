Un Japonais de 112 ans doyen de l'humanité

Le nouveau doyen de l'humanité est un Japonais de 112 ans, Masazo Nonaka, a annoncé mardi le Guinness des records, tandis que sa famille révélait ses secrets de longévité: son faible pour les sucreries et de longs bains dans les sources d'eau chaude.

Né le 25 juillet 1905, le vieil homme a reçu un certificat officiel dans sa maison de Hokkaido, la grande île japonaise du nord du pays. Il succède à un Espagnol, Francisco Nunez Olivera, décédé en février à l'âge de 113 ans.

Meet 112-year-old Masazo Nonaka, our new oldest living man record holder from Hokkaido, Japan https://t.co/Psan6YLUZB