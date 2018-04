Un TGV sur sept, un TER sur cinq en moyenne

Le trafic ferroviaire en France ainsi devrait être de nouveau fortement perturbé mercredi, au deuxième jour d'un mouvement massif de grève des cheminots contre une réforme du secteur susceptible de paralyser le pays par intermittence pendant trois mois. La gares de Genève qui voit transiter des TER et des TGV et dans une moindre mesure celle de Lausanne sont aussi concernées par ce mouvement français.

On prend les mêmes chiffres que mardi et on recommence. Ce mercredi, on comptera un train à grande vitesse (TGV) sur sept et un train régional sur cinq en moyenne. Le Premier ministre Edouard Philippe a déclaré que les usagers avaient des «jours difficiles devant eux», relevant que le format de grève deux jours sur cinq était «le plus perturbateur» et le plus «gênant» pour les voyageurs.

Éboueurs et «électriciens» aussi

Tandis que les éboueurs et les employés du secteur énergétique étaient eux aussi appelés à faire grève mardi pour réclamer un service public national des déchets, la grogne s'est poursuivie également dans les airs, avec une quatrième journée de débrayage en un mois du personnel d'Air France, qui réclame une augmentation des salaires.

Face à ce cortège de mécontents, «le gouvernement tiendra bon, dans l'écoute, dans la concertation, dans le dialogue», a assuré la ministre des Transports Elisabeth Borne. La grève, «très massive» selon le syndicat CGT, a semé la pagaille sur le réseau ferré, emprunté chaque jour par 4,5 millions de Français. Un cheminot sur trois (34%) était en grève et jusqu'à plus de trois sur quatre chez les conducteurs (77%), a affirmé la direction de la SNCF, la compagnie nationale des chemins de fer.

Covoiturage

Seul un TGV sur huit et un train régional sur cinq ont circulé. Le trafic international était à peu près épargné, avec trois Eurostar sur quatre et une circulation quasi normale sur les Thalys vers la Belgique. Covoiturage, télétravail, etc., les usagers, partagés entre compréhension et agacement, se sont adaptés.

Edouard Philippe a déclaré entendre «autant les grévistes» que «ceux qui veulent aller travailler» et «continuer à bénéficier de leur liberté constitutionnelle d'aller et venir».

Usure

Engagés dans une «guerre d'usure», selon la presse, les syndicats de la SNCF ont programmé une grève de deux jours tous les cinq jours jusqu'à la fin juin, soit 36 jours de débrayage notamment contre la suppression du statut spécial pour les futurs embauchés, les modalités d'ouverture à la concurrence ou encore la transformation de la SNCF en société anonyme, prémices selon eux d'une privatisation.

Des manifestations ont également ponctué la journée, dont une à Paris ayant rassemblé 2.700 personnes, selon la police, au milieu desquelles se trouvait «un groupe de 100 individus encagoulés et violents». Des incidents ont éclaté et cinq personnes ont été interpellées.

Des manifestations ont également eu lieu à Tours (centre), Lille (nord), Bordeaux ou Toulouse (sud-ouest). Pour le leader de la France insoumise (gauche radicale), Jean-Luc Mélenchon, c'est le «commencement d'un bras de fer social comme le pays en a peu connu».

«Herbe sèche»

Jean-Claude Mailly, le secrétaire général du syndicat Force ouvrière, a estimé que l'herbe étant «sèche», il ne fallait «pas grand-chose pour que cela brûle». Quant à Philippe Martinez, du syndicat CGT, il a appelé l'exécutif à «se déboucher les oreilles» face au «très grand mécontentement» social.

La presse de mercredi relevait l'importance de l'évolution de l'opinion publique dans la suite du mouvement. «La bataille de l'opinion est lancée», titrait le quotidien populaire Le Parisien. «Syndicats et gouvernement espèrent chacun faire basculer les usagers de leur côté».

Pour le journal économique Les Echos, «l'exécutif a critiqué la SNCF en pensant s'allier les usagers exaspérés par le service rendu» mais «il s'est au contraire aliéné les cheminots qui l'ont pris comme une attaque personnelle».

Mouvement d'humeur peu impactant pour l'instant

Jusque-là, les mobilisations sociales du début du mandat du président Macron, élu en mai 2017 sur un programme réformiste et pro-européen, n'ont pas eu suffisamment d'impact pour faire fléchir le pouvoir.

En s'attaquant à la SNCF, un bastion qui compte 147'000 salariés et qui a reçu le soutien de douze partis de gauche, le gouvernement change de braquet. Pour l'instant, il affiche une «détermination tranquille et totale».

55 milliards de francs de dettes

Pour expliquer la réforme, le gouvernement met notamment en avant la dette abyssale de cette entreprise publique (55 milliards de francs fin 2017 pour SNCF Réseau) et le besoin d'améliorer la productivité des agents.

M. Macron est pour l'instant resté en retrait. Mais lui qui a accusé ses prédécesseurs d'immobilisme peut difficilement se permettre de reculer face aux cheminots comme l'avait fait un gouvernement de droite en 1995.

La ministre des Transports a assuré que des négociations se poursuivaient, annonçant qu'elle rencontrait les syndicats jeudi. (afp/nxp)