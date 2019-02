Un accident d'autocar fait au moins 13 morts

Au moins 13 personnes ont été tuées et plus de trente autres blessées quand un autocar s'est retourné mercredi sur une autoroute en Macédoine du Nord, a annoncé le ministre de la Santé. «Treize personnes ont été tuées. Je suis profondément désolé», a déclaré à la presse Venko Filipce.

«Il y a plus de 30 blessés» sur les cinquante personnes qui se trouvaient à bord de l'autocar, a déclaré le ministre à l'AFP. Le nombre de morts pourrait augmenter car des blessés sont au bloc opératoire dans un état grave«, a précisé le ministre à l'AFP.

Horror bus crash: At least 13 fatalities, several in critical condition - https://t.co/Sv9BZZxUc2 #Macedonia pic.twitter.com/gPdfq5JIZw

Enquête ouverte

L'accident s'est produit à une vingtaine de km de la capitale Skopje. Le chef des services d'urgences, Ilir Asani, a indiqué aux médias locaux qu'au moins «cinq personnes sont gravement blessées, dont une femme enceinte».

Un procureur a indiqué avoir ouvert une enquête sur l'accident qui s'est produit lorsqu'un autocar de la société Durmo Tours a franchi la glissière de sécurité sur le côté opposé de l'autoroute, puis est sorti de la route et s'est retourné près du village de Laskarci».

Four dead, several critical after bus crash on the Skopje – Tetovo highway - https://t.co/YDTCf35UxN #Macedonia pic.twitter.com/ERghXnXOZ9